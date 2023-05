Google, la rivoluzione dell’AI anche nella pubblicità: «Presto annunci personalizzati con immagini generate artificialmente»

Non ci sono solo Bard e la nuova ricerca generativa. Google ha annunciato che l’intelligenza artificiale generativa arriverà presto anche al servizio del sistema di annunci pubblicitari, la principale fonte di guadagno dell’azienda di Mountain View, che è il maggior rivenditore mondiale di pubblicità. Il nuovo sistema sarà in grado di proporre annunci testuali personalizzati in base alle ricerche dell’utente che potranno essere associati a immagini generate artificialmente in maniera simile a quelle viste nelle ultime settimane, da Papa Francesco con il cappotto bianco a quelle dell’arresto di Donald Trump. Si tratta di funzioni nuove in un contesto dove l’AI aveva già fatto la sua comparsa. Da anni, infatti, BigG la usa per indirizzare gli annunci in base agli interessi degli utenti.

Come funziona

Non è un mistero che sovente le immagini e i testi generati dall’intelligenza artificiale soffrano di imperfezioni. Spesso minuzie ma non mancano casi in cui l’AI commette errori clamorosi. A questo riguardo, il vicepresidente di Google Ads, Jerry Dischler, promette che la compagnia sarà «diligente» nella supervisione di testi e immagini. Le nuove funzioni sono rivolte principalmente agli inserzionisti, che ora non devono più necessariamente caricare nel sistema un lista di testi alternativi che Google attualmente sceglie in base al prompt di ricerca. Similmente, non sarà più necessario pagare i fotografi per scattare numerose immagini dello stesso prodotto. A partire da un input, sarà l’AI a farlo.

