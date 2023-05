Alluvioni, stato di emergenza esteso a Marche e Toscana: quali sono tutti i comuni coinvolti

Dopo aver varato il decreto Alluvioni lo scorso 23 maggio, il Consiglio dei Ministri si è nuovamente riunito e, in una riunione lampo durata circa 10 minuti, ha esteso lo stato di emergenza a diversi comuni delle Marche e della Toscana che nei giorni scorsi sono stati colpiti dalle alluvioni. A rientrare nello stato di emergenza ci sono ora i comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro e Urbino, nelle Marche. L’esecutivo, per queste località, ha stanziato 4 milioni di euro dal Fondo per le emergenza nazionali per i primi interventi, mentre altri 4 milioni verranno stanziati per i comuni di Fiorenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio e di Londa, in Toscana. A presiedere il Cdm è stata la premier Giorgia Meloni, che è rientrata a Palazzo Chigi dopo il sopralluogo nelle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna assieme alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

Il provvedimento del Cdm

