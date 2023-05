Von der Leyen, l’incoraggiamento in dialetto alle popolazioni colpite dall’alluvione: «Tin bota» – Il video

La presidente della Commissione europea usa il dialetto per far sentire la sua vicinanza ai cittadini dell’Emilia-Romagna

«Sono qui per portarvi un messaggio molto chiaro: Tin bota, l’Europa è con voi». Ha usato anche il dialetto emiliano-romagnolo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per far sentire tutta la vicinanza delle istituzioni europee alle popolazioni colpite dall’alluvione della scorsa settimana. Così la politica tedesca si è espressa nel corso di un punto stampa con la premier Giorgia Meloni a Bologna, dopo aver sorvolato in elicottero – in compagnia anche del governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini – le zone colpite dall’alluvione.

