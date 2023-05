Emilia-Romagna, Von der Leyen con Giorgia Meloni sui luoghi dell’alluvione: «L’Europa è con voi» – Il video

«Grazie per avermi ospitato. E’ stato duro, mi ha spezzato il cuore vedere il fango, queste cicatrici profonde lasciate dalle valanghe. Importante avere questa visione dall’altro della devastazione. Sono qui per mandare un messaggio molto chiaro: l’Europa è con voi». Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Bologna, dopo aver sorvolato le aree alluvionate con la premier Giorgia Meloni e il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Aggiunge la premier Giorgia Meloni: «Il sostegno dell’Unione può essere in questa fase molto importante: noi nelle prossime settimane, fatta la stima complessiva dei danni dell’alluvione faremo la richiesta dell’attivazione del fondo di solidarietà, cui purtroppo l’Italia ha già dovuto accedere altre volte». Davanti alle polemiche sulla mancata nomina di Stefano Bonaccini a commissario per la ricostruzione post alluvione Meloni ha risposto in modo secco: «Sul tema del commissario sono colpita che sia questo il tema che vi sta a cuore mentre ci sono ancora i funerali delle persone. Il mio principale problema è non chi spende i soldi ma trovarli».

L’arrivo di Von Der Leyen e Giorgia Meloni in Emilia-Romagna

La presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione europea, è atterrata all’aeroporto di Bologna. Pochi minuti, con un volo partito da Ciampino, è arrivata anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. Ad accoglierli, il presidente dell’Emilia-Romagna, Bonaccini il prefetto di Bologna, Attilio Visconti, e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. La delegazione ha fatto una ricognizione aerea – in un elicottero dell’Aeronautica militare – delle aree dell’Emilia-Romagna colpite da alluvioni, frane e smottamenti. Al rientro si è svolto il punto stampa all’aeroporto di Bologna.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: