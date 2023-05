Mosca: «Incendio nel Ministero della Difesa russo». L’aereo presidenziale annulla l’atterraggio a San Pietroburgo – I video

Un incendio è scoppiato nell’edificio del Ministero della Difesa della Federazione russa. Come riportato da TASS, il fumo proviene da uno dei balconi dell’edificio sull’argine del Frunzenskaya. Attraverso il servizio Flightradar24, diversi utenti notano che in concomitanza con il lancio della notizia l’aereo presidenziale diretto a San Pietroburgo sorvola la città e annulla l’atterraggio per far ritorno a Mosca. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio, l’ultimo dei tanti registrati nella stessa giornata di mercoledì 25 maggio nell’area della capitale.

Un’ora circa dopo l’annuncio, il Ministero delle situazioni di emergenza (МЧС) nega la presenza di un incendio presso l’edificio del Ministero della Difesa a Mosca, nel frattempo dai canali Telegram russi continuano a circolare i video del fumo e delle segnalazioni da parte dei cittadini di un «odore pungente» nell’area intorno all’edificio.

A Odintsovo, nella periferia ovest di Mosca, era divampato un incendio in un mercato. Secondo le stime, le fiamme avrebbero bruciato un’area intorno ai 1200 metri quadrati. Più di 85 persone e 27 mezzi sono stati coinvolti nelle operazioni di spegnimento. Secondo alcune testimonianze si sarebbero sentite delle esplosioni.

Un’immagine dell’incendio a Odintsovo condivisa dal canale Telegram Bazabazon.

