La Russia: abbiamo arrestato sabotatori ucraini che preparavano attentati alle centrali nucleari

La Russia sostiene di aver arrestato alcuni sabotatori ucraini che pianificavano attentati contro le centrali nucleari. La nota del Servizio di Sicurezza russo (Fsb) è stata riportata dall’agenzia Tass. Secondo il Fsb un gruppo di sabotatori dell’intelligence ucraina ha cercato di far saltare circa 30 linee di trasmissione di energia presso le centrali nucleari di Leningrado e Kalinin all’inizio di maggio. L’obiettivo era quello di spegnere i reattori nucleari. Due cittadini ucraini sono stati arrestati. Il gruppo è comunque riuscito a far saltare in aria una torre trasmittente della centrale di Leningrado. Oltre a distruggere il traliccio di trasmissione, il gruppo – formato tre cittadini ucraini e un russo – ha posto ordigni esplosivi in altre quattro torri di della centrale di Leningrado e in sette torri della centrale di Kalinin.

