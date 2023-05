Via libera del governo allo spray anti-orso al peperoncino: in dotazione ai forestali in Friuli e Trentino

Via libera agli spray al peperoncino per difendersi dagli attacchi degli orsi. Lo prevedono due emendamenti al decreto sulla Pubblica amministrazione, che – secondo quanto apprende l’Ansa – hanno ricevuto l’ok del governo e saranno votati a partire da martedì 30 maggio nelle commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera. I due documenti, presentati da Lega e Fratelli d’Italia, affermano che «è in facoltà dei corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano portare, senza licenza e durante il servizio, strumenti di autodifesa non impiegabili sull’uomo, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina». Strumenti che, si precisa, andranno individuati «sulla base di decreti adottati, rispettivamente, dai presidenti della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, acquisito il parere favorevole del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute».

Spetterà invece ai singoli enti pubblici determinare per quali servizi il personale potrà usare gli spray di autodifesa, così come «la durata dei relativi corsi di addestramento all’uso» e «i termini e le modalità del servizio prestato con gli stessi». A spingere i due partiti di maggioranza a chiedere l’autorizzazione dell’uso dello spray anti-orso è stata l’aggressione mortale di Jj4 ai danni del 26enne Andrea Papi. In seguito all’episodio, le richieste per il prodotto sono aumentate vertiginosamente in tutto il Trentino-Alto Adige, nonostante in Italia la vendita sia illegale. La notizia del possibile via libera del governo allo spray al peperoncino arriva lo stesso giorno della sentenza con cui il Tar della provincia di Trento ha sospeso l’ordinanza di abbattimento di Jj4, perché «la sua pericolosità non è stata verificata».

