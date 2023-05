No! Questo essere non è fatto di grafene. La creatura è un verme marino

Una scena che sembra uscita da un film di Spiderman. Un granchio che viene avviluppato da una creatura nera e apparentemente informe che ad un certo punto sembra avere la meglio sul crostaceo. Secondo diversi utenti su Facebook, l’animale nero sarebbe in realtà il famigerato grafene, la sostanza che stando ai complotti si troverebbe anche nei vaccini contro il Covid-19. Narrazione che si riscontra anche in questo caso. Come avrà fatto un materiale inorganico a prendere vita? Sarà vero? Vediamo nel dettaglio.

Per chi ha fretta:

Circola un video in cui un strana creatura marina, che ad alcuni ricorda Venom di Spiderman, cerca di inglobare un granchio su una spiaggia.

Molti utenti lo ripostano sostenendo che si tratti una sostanza aliena e dotata di volontà propria che si troverebbe anche nei vaccini contro il Coronavirus: il grafene.

In realtà, non c’è nulla di alieno nel filmato. Quello mostrato è un verme piatto marino (i platelminti)

Il grafene non è una sostanza aliena e non si trova nei vaccini.

Analisi

Di seguito vediamo lo screenshot di uno dei post. Nella descrizione vengono menzionate numerose teorie ampiamente smentite.

Cosa ne pensate? Sembra la roba di spider man cattivo.. ma sapete se questo sia invece un animale che esiste? Io non l’ho trovato nelle ricerche. Il granchio viene mangiato dalla sostanza appiccicosa nera , nota anche come grafene. Questo non è un materiale della nostra terra o pensi che lo sia? Sembra persino essere preprogrammato in anticipo e possiede un “intelletto” di base, sa chiaramente perché è qui e cosa deve fare fuori o dentro il vaccinato Inoltre lo spruzzano con scie chimiche come polvere intelligente. 5G può controllarlo con la banda di frequenza impostata. Cabal ha una tecnologia che può uccidere qualsiasi vaccinato da remoto ora e la usa, già l’OMS ha detto che 20 milioni “sono morti per Covid-19”, il che significa un minimo di 200 milioni. Presto succederà qualcosa di grosso, la guerra in è solo un sipario, i russi sono lì per davvero ma combattono per questa Grande Cosa, chiamala Black Swan, non importa, accadrà comunque.

Una velella? No

Non si tratta effettivamente di una scena che si vede tutti i giorni. A prima vista, la creatura che ingloba il granchio potrebbe sembrare una velella, detta anche barchetta di San Pietro o di San Giovanni. Una delle forme in cui sono possono organizzare le colonie di idrozoi che formano anche i polipi che si attaccano agli scogli e le meduse. La velella è una creatura carnivora che avvelena le proprie prede. Per l’essere umano è innocua, dato che le sue tossine non riescono a passare attraverso la pelle. Di lunghezza compresa fra i 4 e i 7 centimetri, si riconosce per il suo color blu scuro e la pinna trasparente in cima. Caratteristiche che non si riscontrano nell’animale che si vede nel video oggetto di verifica, di color petrolio, privo di “vela” e di dimensioni apparentemente maggiori.

Un verme piatto marino? Sì

Il video in questione è apparso su internet per la prima volta nel 2021, condiviso su YouTube dall’utente Kurt Cabahug nel luglio del 2021. Secondo quanto riferisce l’autore il filmato è stato girato nell’isola filippina di Mactan. Ed è proprio Cabahug a suggerci quale sia la creatura che cerca di inglobare il granchio. Si tratta di un verme piatto marino (i platelminti). Esistono numerose specie di queste creature, ed è molto difficile indicare con precisione di quale si tratti. Tuttavia, che sia un verme piatto marino è confermato a Snopes anche dalla biologa marina Alison Young, della California Academy of Science. Infine, si evidenzia come il grafene sia una sostanza terrestre che trova impiego in numerosi ambiti. La scoperta dei quali è valsa il premio Nobel per la fisica del 2010 a Andrej Gejm e Konstantin Novosëlov. Il grafene non si trova nei vaccini, come Open ha spiegato molte volte.

Conclusioni

Circola un video in cui un strana creatura marina, che ad alcuni ricorda Venom di Spiderman, cerca di inglobare un granchio su una spiaggia. Molti utenti lo ripostano sostenendo che si tratti una sostanza aliena e dotata di volontà propria che si troverebbe anche nei vaccini contro il Coronavirus: il grafene. In realtà, non c’è nulla di alieno nel filmato. Quello mostrato è un verme piatto marino (i platelminti). Il grafene non è una sostanza aliena e non si trova nei vaccini.

