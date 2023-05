Nervi tesi fuori l’assemblea dei soci di Total a Parigi, gli azionisti insultano l’europarlamentare francese: «Me*** parassita…» – Il video

«Total è un’impresa criminale». Non usa mezzi termini la copresidente del gruppo Parlamentare Sinistra Unitaria Europea all’Eurocamera, Manon Aubry, nei confronti di Total. La compagnia petrolifera francese ha tenuto oggi, a Parigi, l’assemblea dei propri azionisti nei suoi uffici di della capitale francese. Aubry era presente in strada assieme ad altre decine di manifestanti che hanno espresso il proprio dissenso per i guadagni che Total continua a cumulare a scapito della stabilità climatica. «Una vera e propria bomba climatica e sociale», ha definito l’azienda l’europarlamentare che ad un certo punto si è trovata muso a muso con alcuni degli azionisti della compagnia. Questi hanno definito i climattivisti delle «merde» e dei «parassiti», mentre Aubry faceva loro notare che la stessa persona che stavano insultando è tra quelle che Total cerca di convincere della bontà del proprio business con il lobbismo all’interno del Parlamento Europeo. In uno dei suoi tweet, Aubry ha quindi espresso la propria richiesta: «Per Total come per gli altri, è tempo di porre fine all’impunità totale delle multinazionali che distruggono il pianeta, violano i diritti umani, sfruttano i lavoratori e pagano tasse quasi nulle».

Il tuo browser non supporta il tag iframe



