Il messaggio di auguri di Lukashenko dopo le voci sulla malattia rilanciato dalle agenzie russe: sul dittatore solo un testo

Aleksandr Lukashenko torna a farsi sentire. Per ora, solo con un messaggio scritto. Dopo le voci alimentate dai partiti di opposizione sul suo stato di salute, l’agenzia russa Tass ha rilanciato il messaggio del presidente bielorusso che fa gli auguri al leader dell’Azerbaigian Ilham Aliyev e a tutti gli azeri in occasione della festa nazionale del Paese. «Sono profondamente convinto che il partenariato strategico tra Minsk e Baku, che si basa sull’interesse reciproco e su legami tradizionalmente amichevoli e di fiducia, continuerà a rafforzarsi, acquisendo nuove forme e direzioni», scrive il servizio stampa di Lukashenko. A lanciare l’ultima indiscrezione sui presunti problemi di salute del leader bielorusso è stato Valery Tsepkalo, ex ambasciatore di Minsk negli Stati Uniti, collaboratore di Lukashenko durante la sua campagna elettorale nel 1994 e poi oppositore politico. Secondo Tsepkalo, il presidente bielorusso sarebbe attualmente ricoverato in condizioni critiche e sarebbe stato sottoposto alla pulizia del sangue. L’ipotesi ventilata ieri da Tsepkalo lascia intendere che dietro i problemi di salute – forse causati da un avvelenamento – ci sarebbero le autorità russe. Non è la prima volta che si rincorrono voci di questo genere sul presidente bielorusso. Lo scorso 15 maggio, proprio per allontanare le indiscrezioni, Lukashenko si era fatto fotografare in tenuta militare.

Credits foto: EPA/Ilya Pitalev

