Chiara Ferragni risponde alla strigliata della 11enne per la foto nuda. La mamma della ragazzina applaude: «Ma ora le ho disattivato le notifiche»

Nel mondo degli influencer, scontentare qualche seguace sui social non è certo una novità. L’ultimo caso riguarda Giulia Dedola, una ragazzina di 11 anni e campionessa di equitazione, protagonista di un botta e risposta su Instagram con Chiara Ferragni. Nei giorni scorsi, l’imprenditrice e influencer ha pubblicato un selfie allo specchio in cui si copra il seno con una mano e indossa solo un paio di slip. «Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare», scrive la piccola Giulia nei commenti. In poche ore, la sua riflessione diventa la più letta. Al punto da spingere la stessa Ferragni a rispondere: «Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate», risponde l’imprenditrice. E poi aggiunge: «Ci hanno insegnato che le donne non possono osare e questo è uno dei tanti modi che io utilizzo per prendermi la libertà che tutti dovremmo avere. Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta allora».

Oggi a intervenire sulla vicenda è Viktoria Dedola, madre della 11enne che ha dato il via alla polemica social con Chiara Ferragni. «Non pensavo che da un commento di una bambina potesse venire fuori tutta questa polemica», spiega oggi a Repubblica. Dedola dice di aver trovato «giusto e maturo il commento espresso dalla mia Giulietta» e che persino suo marito – e padre della 11enne – «le ha mandato un messaggio complimentandosi con lei». La donna racconta di aver insegnato alla figlia come usare Instagram in modo corretto ed educato, sfruttandolo soprattutto come vetrina per lo sport che pratica: l’equitazione. Dopo la polemica di questi giorni, però, ha dovuto disattivare le notifiche ai suoi post «per evitare che leggesse commenti poco piacevoli». Per quanto riguarda la risposta di Ferragni al commento della piccola Giulia, Viktoria Dedola commenta: «Non è una risposta che avrei dato io da mamma, ma non mi sento di rispondere né di giudicarla».

