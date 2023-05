Battello si ribalta nel Lago Maggiore: 1 vittima e 3 dispersi, tratte in salvo 19 persone

Una battello turistico si è ribaltato domenica 28 maggio sera nel Lago Maggiore, davanti a Lisanza, nel comune di Sesto Calende. L’incidente è stato causato dal maltempo improvviso, una tromba d’aria che ha colpito l’imbarcazione quando ormai era giunta in prossimità del pontile. Sulla barca c’era un gruppo, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera di turisti stranieri, che aveva partecipato a un giro panoramico del lago per una festa, dopo aver noleggiato la barca a vela da 16 metri. A bordo, secondo le stime dei soccorritori, c’erano 24 persone, 22 passeggeri e due membri dell’equipaggio. In 19 si sono salvati raggiungendo a nuoto la riva: una parte ha nuotato fino alla spiaggia di Piccalunga, gli altri fino a Lisanza. Al momento c’è una vittima accertata e altre tre persone risultano disperse. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori, sia gli specialisti del soccorso acquatico dei Vigili del fuoco sia gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del «Drago 150», insieme ai sommozzatori di Milano che stanno cercando i dispersi. Sei ambulanze, quattro auto mediche e un elisoccorso da Como hanno raggiunto il luogo dell’incidente.

Il messaggio del presidente di Regione Fontana

«Una tromba d’aria ha provocato un gravissimo incidente sul lago Maggiore: una barca a vela di 16 metri noleggiata da turisti si è ribaltata», ha scritto sui social il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, «sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del nucleo sommozzatori di Milano insieme alla guardia costiera, all’elisoccorso e alle ambulanze di Areu. 19 persone sono già state salvate, purtroppo arrivano notizie di alcune persone disperse. Seguo con apprensione gli aggiornamenti delle squadre di soccorso sul posto che ringrazio».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: