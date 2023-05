Incidente a cavallo per Sergio Rico, grave il portiere del Paris Saint-Germain

Il calciatore era tornato in Spagna per i due giorni di riposo concessi alla squadra dopo la vittoria della Ligue 1

Lo spagnolo Sergio Rico, portiere di riserva del Paris Saint-Germain, è rimasto coinvolto in brutto incidente a cavallo domenica. Il 29enne era con la moglie a El Rocio, nella provincia di Huelva, quando il suo animale è stato colpito da un altro cavallo. Rico è stato disarcionato ed è caduto, battendo la testa, ed è stato poi portato in elisoccorso all’ospedale di Siviglia dove è stato ricoverato in condizioni gravi ma stabili. Secondo Marca, il giocatore sarebbe anche stato colpito dal cavallo una volta a terra. Rico era in panchina sabato a Strasburgo quando il Psg si è laureato campione di Francia, ed era poi volato in Spagna usufruendo dei due giorni di riposo messi a disposizione dei calciatori dall’allenatore e dal club.

