Elezioni in Sicilia, il centrodestra è in vantaggio a Catania, Siracusa e Trapani. A Ragusa è in testa il candidato civico Cassì

Chiusi i seggi nei 128 Comuni siciliani al voto per eleggere i sindaci e i membri dei Consigli comunali. Alle urne erano chiamati 1.387.169 cittadini, di cui 301.104 dovevano esprimere la preferenza per il rinnovo di sei Consigli circoscrizionali. In 113 Comuni, quelli con un numero di abitanti inferiore a 15 mila, si vota con il sistema maggioritario, mentre nei 15 Comuni più grandi il sistema è proporzionale, con eventuale ballottaggio da celebrarsi i prossimi 11 e 12 giugno. Particolare attenzione sui quattro capoluoghi, Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani, e sugli altri 11 centri più popolosi: Aci Sant’Antonio, Acireale, Belpasso, Biancavilla, Carlentini, Comiso, Gravina di Catania, Licata, Mascalucia, Modica e Piazza Armerina. Si vota anche per il Comune di Barrafranca, sciolto per mafia ad aprile 2021. Subito dopo le 15, sono stati diffusi i primi exit poll.

Catania

Enrico Tarantino dovrebbe farcela al primo turno. Secondo le rilevazioni di Noto sondaggi, il candidato del centrodestra si colloca in una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Al secondo posto, Maurizio Caserta, candidato del centrosinistra e del Movimento 5 stelle, in un range di consenso tra il 27,5% e il 31,5%.

Ragusa

Dai primi exit poll riguardanti i capoluoghi di provincia, la vittoria più netta viene attribuita al sindaco uscente di Ragusa. Giuseppe Cassì, candidato di cinque liste civiche, sarebbe avanti con un risultato compreso tra il 59% e il 63%. Secondo, ma con parecchio distacco, si troverebbe il candidato del centrosinistra Riccardo Schinnà.

Siracusa

Partita aperta a Siracusa, dove il candidato del centrodestra, Ferdinando Messina, è dato in un range tra il 24% e il 28%. Sarebbe tallonato dalla candidata del centrosinistra, Renata Giunta, in un intervallo tra il 23% e il 27%. Giunta è appoggiata anche dal Movimento 5 stelle. Al terzo posto, il sindaco uscente Francesco Italia: supportato da alcune liste civiche, si troverebbe in una forbice di consensi compresa tra il 20% e il 24%.

Trapani

A Trapani è in vantaggio negli exit poll di Noto sondaggi il candidato del centrodestra Maurizio Miceli, tra il 42% e il 46%. Al secondo posto, il sindaco uscente, Giacomo Tranchida: il candidato del centrosinistra otterrebbe tra il 38% e il 42% dei consensi.

