Roma, bimbo di tre anni muore annegato in una piscina a Centocelle: il suo corpo trovato quando ormai era troppo tardi

Ieri sera, poco prima delle 20, un bambino di 3 anni è stato trovato morto nella piscina di un centro sportivo in viale della Primavera, in zona Centocelle, a Roma. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che il bambino stesse partecipando insieme alla famiglia a una festa organizzata dalla comunità ivoriana in una sala del centro sportivo. A un certo punto, il piccolo si sarebbe allontanato dal locale che ospitava i festeggiamenti, avrebbe superato una recinzione e si sarebbe tuffato nella piscina senza riuscire poi a riemergere. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Roma Centocelle, insieme al nucleo operativo della compagnia di Roma Casilino e sotto il coordinamento della procura. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le fasi precedenti alla caduta nella vasca e per verificare se ci sono stati ritardi nell’allertare i soccorsi. L’area della piscina è stata chiusa al pubblico per permettere l’intervento degli ispettori dell’Asl.

