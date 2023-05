Mattarella in Emilia Romagna, Musumeci: «Nessuno del governo è stato invitato». Il Quirinale: «Sempre graditi»

«Sono contento che anche il Presidente della Repubblica sia oggi sui luoghi alluvionati, come ha fatto tutto il governo e come ha fatto per due volte la presidente del Consiglio. Peccato che oggi non ci sia nessuno del governo a illustrare al Capo dello Stato le criticità, nessuno è stato invitato. Non fa niente, l’importante è arrivare ai risultati». Sono le parole il ministro della Protezione civile e delle politiche del mare, Nello Musumeci, dagli studi di RaiNews24, mentre è in corso la visita del presidente della Repubblica Mattarella in Emilia-Romagna per far visita alle popolazioni colpite dalle alluvioni, interfacciarsi con la cittadinanza e i sindaci dei comuni colpiti e a rendere omaggio ai volontari che hanno seguito le prime fasi dell’emergenza. E il ministro Musumeci, a chi gli chiede del perché non sia stato chiamato nessun esponente dell’esecutivo ad accompagnare la visita del Capo dello Stato, taglia corto: «Questo non lo so, nessuno è stato invitato». Non si è fatta attendere la risposta del Quirinale: «Il presidente della Repubblica nelle visite nei territori italiani non impone la presenza di esponenti del governo. Essa, peraltro, è sempre gradita dal Presidente Mattarella. È così da sempre, dall’inizio del primo settennato», ha detto il consigliere per la stampa Giovanni Grasso, che ha continuato: «Il Quirinale in occasioni del genere non ha mai fatto inviti. Ma se qualcuno vuol venire è benvenuto».

