No alla foto di due ragazzi che si baciano per la mostra a scuola, scatta la censura della preside a Modena

Si accende la polemica all’istituto superiore Fermi di Modena dove la preside Stefania Giovanetti si è detta contraria a selezionare una fotografia che ritraeva due ragazzi che si baciano come vincitrice di un concorso interno alla scuola. Il concorso, intitolato Palermo libera tutti, è stato realizzato contro le mafie e, secondo alcune professoresse, la fotografia in questione doveva vincere il premio Libertà, ma la dirigente si sarebbe opposta per ragioni politiche secondo la denuncia di alcuni insegnanti raccolta dall’Ansa. La dirigente scolastica avrebbe anche chiesto di chiudere la mostra. Senza, però, alcun risultato perché è stata inaugurata lo stesso. Così Giovanetti, come riporta la stampa locale, ha deciso di non prendere parte all’evento e ha convocato in dirigenza la docente che si è occupata dell’organizzazione per chiedere spiegazioni. Immediata la condanna dell’assemblea dei lavoratori del Fermi. La vicenda, inoltre, sarà valutata dal provveditore di Modena.

La condanna delle associazioni: «Censura»

Quanto accaduto ha fatto gridare alla censura, con l’associazione Mafie Sotto Casa che ha definito le azioni della preside «un ostacolo all’espressione libera e inclusiva di quella comunità educante che è la scuola». Condanna anche dal Pd che esprime solidarietà alla posizione espressa dall’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dell’istituto.

