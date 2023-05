«Mister chi?», la gaffe al telefono di Baschirotto del Lecce quando Mancini lo convoca in Nazionale

La salvezza del suo Lecce, che giocherà anche la prossima stagione in Serie A, potrebbe non essere la notizia più bella ricevuta da Federico Baschirotto in questi giorni. Il centrale di difesa della squadra salentina, nonché uno degli artefici della stagione del Lecce, ha raccontato a Cronache di spogliatoio la dinamica divertente con cui ha scoperto di essere stato convocato in Nazionale dal ct Roberto Mancini. «Mentre uscivo da un negozio, verso ora di pranzo, sento vibrare il telefono. Guardo ed era un numero che non avevo in rubrica. Mi stavano chiamando in tanti per congratularsi per la permanenza in A, poteva essere pure la Tim… mentre fisso lo schermo, la chiamata finisce», racconta Baschirotto. A quel punto il difensore salentino pensa: «Vabbè, se è qualcosa di importante mi richiameranno».

E infatti è proprio quello che succede: «Dopo due minuti – prosegue Baschirotto – lo stesso numero mi chiama. Rispondo: “Pronto Baschi, sono il mister”. Vuoto totale: la voce di Baroni (l’allenatore del Lecce – ndr) la so riconoscere, la sento ogni giorno!». A quel punto, il calciatore è convinto che si tratta di qualche suo vecchio allenatore che si vuole complimentare. E quindi chiede: «Mister chi?». La risposta all’altro capo del telefono lo gela: «Sono mister Mancini». A quel punto, il difensore del Lecce si rende conto di essere davvero al telefono con il ct della Nazionale: «”Oddio mister… Salve… Scusi”. E lui mi dice: “Voglio farti i complimenti per la salvezza che avete conquistato e dirti che ti ho convocato per il pre-raduno della Nations League. Vorrei sapere se sei disponibile per venire”». E questa volta Baschirotto risponde subito e senza esitazioni: «Io? Disponibile? Ditemi dove e quando, vado anche a piedi!».

Credits foto: ANSA/Abbondanza Scuro Lezzi

