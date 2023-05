Nunzia De Girolamo aggredita in auto a Roma: «Un ragazzo è impazzito: ero bloccata dalla paura» – Il video

Disavventura per l’ex ministra Nunzia De Girolamo che ha raccontato di essere stata aggredita dopo un incidente stradale a Roma. L’ex parlamentare oggi conduttrice Tv si trovava vicino gli studi Rai in via Teulada, quando ha subito «un’aggressione immotivata da un ragazzo impazzito», racconta in una storia su Instagram. Dopo essere stata dai carabinieri per la denuncia, De Girolamo ha raccontato che il ragazzo le ha prima tagliato la strada, poi l’ha aggredita e preso a calci l’auto, oltre a sradicare uno degli specchietti della macchina. Il ragazzo si è fermato solo dopo che un uomo si è messo in mezzo per cercare di farlo ragionare. «Ora capisco quando uno viene aggredito in modo così violento, quanto si ha paura e quanto ci si blocca: io mi sono letteralmente bloccata. Sono riuscita a uscire solo quando ho visto che c’era tanta gente. Ma la gente è fuori di testa, possono succedere tragedie… Cioè ci siamo leggermente urtati, non solo mi tagli la strada ma mi aggredisci verbalmente e mi prendi pure a calci la macchina. Io non lo so che succede».

