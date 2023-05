Giulia Tramontano scomparsa a Senago, l’appello della sorella: «Ha un grande tatuaggio e il pancione»

Un nuovo messaggio online, un nuovo appello. È quello di Chiara Tramontano che su Facebook condivide nuove informazioni sulla sorella Giulia, 29 anni e al settimo mese di gravidanza, scomparsa da sabato o domenica scorsi. La donna ha parlato con la famiglia l’ultima volta sabato 27 giugno, poi più nulla. I familiari sono convinti non si tratti di un allontanamento volontario. Secondo un cugino e un’amica, la ragazza aveva litigato con il fidanzato, che ne ha denunciato la scomparsa domenica. I suoi documenti d’identità sono stati trovati nella sua abitazione, mentre il passaporto potrebbe essere con lei. Capelli lunghi e chiari, altezza 1,68, peso 68 chili circa e un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro, è la descrizione che ne ha fatto la sorella in un appello sui social per ritrovarla. «Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di una ragazza bionda “forse incinta”», scrive di nuovo Chiara, «Se la ragazza che vedete non ha il pancione evidente, non è Giulia». E poi ancora il tatuaggio, uno degli elementi distintivi della 29enne come mostrato nella foto condivisa sui social: «Se ha le braccia scoperte, questo è il segno più caratteristico che ha». Finora non hanno avuto alcun esito tutte le segnalazioni ricevute dall’associazione Penelope.

