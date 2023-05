Rissa shock al torneo di calcio giovanile in Germania, morto un 15enne picchiato a fine partita: arrestato l’avversario 16enne

È morto dopo tre giorni in ospedale un calciatore di 15 anni di Berlino, ricoverato da domenica scorsa per le ferite riportate in una rissa fra la sua squadra, il Jfc Berlin, e i francesi dell’Fc Metz durante un torneo giovanile di under 17 a Eckenheim, vicino a Francoforte. Come riporta la Bild, è stato arrestato il calciatore francese del Metz di 16 anni, accusato di lesioni personali gravi per aver aggredito l’avversario con una raffica di pugni in faccia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane calciatore francese ha poi bloccato dalla testa il 15enne tedesco per colpirlo ripetutamente allo stomaco. Solo dopo numerosi colpi subiti, il giocatore del Berlino è riuscito a liberarsi e si è allontanato. A quel punto però il francese gli è corso dietro e lo ha colpito violentemente alla testa. Il 15enne tedesco è crollato a terra, mentre l’avversario si è allontanato senza soccorrerlo. Arrivato in ospedale, i medici hanno riscontrato gravi lesioni cerebrali. Già ieri 30 maggio, per il 15enne era stata dichiara la morte cerebrale ed era tenuto in vita artificialmente.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: