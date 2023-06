Al Pacino vuole il test del Dna del quarto figlio per sapere se è suo

Al Pacino avrebbe richiesto il test del Dna sul futuro figlio della propria compagna. L’attore sta per diventare padre a 83 anni. La sua compagna 29enne Noor Alfallah è incinta di otto mesi. Sembrerebbe una bella notizia, ma il divo di Hollywood sembra non averla presa altrettanto bene. La star di Scarface, infatti, avrebbe richiesto la prova genetica sul nascituro, che sarebbe il suo quarto figlio, per sincerarsi che sia suo. «A differenza di Robert De Niro, Pacino non l’ha pianificato affatto. In realtà pensava che la relazione con Noor Alfallah fosse finita molto tempo fa» si legge in un articolo del sito specializzato Showbiz 411. Il rapporto tra i due, infatti, si sarebbe interrotto all’inizio dello scorso anno, il che farebbe sospettare che il pargolo possa non essere figlio dell’attore, che dalla sua ha anche un’età avanzata che ridimensiona questa possibilità. Pacino e Alfallah si erano conosciuti nel 2020, poco prima del lockdown e da allora avevano iniziato a frequentarsi. Alfallah, è una produttrice cinematografica di origini kuwaitiane, che sostiene di non aver problemi con la differenza anagrafica avendola già affrontata con un altro ex illustre: Mick Jagger.

