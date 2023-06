Il Manchester City non si ferma più: batte nel derby lo United, vince l’FA Cup e mette paura all’Inter

E sono due. Dopo aver vinto la Premier League, con 5 punti di vantaggio sull’Arsenal, il Manchester City si è aggiudicato oggi anche l’FA Cup, l’equivalente britannico della Coppa Italia. Alla squadra di Pep Guardiola è bastata una doppietta del suo capitano Ilkay Gündogan per avere la meglio sullo United nel derby di Manchester (giocato a Wembley). Da record il primo dei due gol, arrivato dopo appena 12 secondi dall’inizio del match: la rete più veloce di sempre in una finale della Coppa inglese. Dopo il pareggio al 33′ di Fernandes, su rigore, il raddoppio dello stesso Gündogan ha chiuso la partita al 51′, regalando al City il secondo trofeo stagionale. Ora gli azzurri puntano al boccone più grosso, la Champions League, per portare a casa uno storico triplete. Tra una settimana esatta, sabato 10 giugno, la sfida con l’Inter a Istanbul per la coppa più ambita.

