Crimea, la «strategia della tensione» di Kiev: hackerata la Tv, sugli schermi compare il filmato che (non) annuncia la controffensiva – Il video

«I piani amano il silenzio. Non ci sarà alcun annuncio sull’inizio». È ciò che si legge nella didascalia di un video, pubblicato dal ministero della Difesa ucraino, sull’imminente e tanto attesa controffensiva di Kiev. Il filmato mostra alcuni soldati ucraini che invitato gli spettatori a fare silenzio, portando l’indice sulla labbra. Il videomessaggio, arrivato il giorno dopo l’intervista rilasciata da Volodymyr Zelensky al Wall Street Journal, in cui il leader di Kiev dichiarava al Paese che era pronto a lanciare l’offensiva, è apparso in queste ore sui canali televisivi, hackerati, della Crimea occupata. «I canali Tv via cavo sono stati hackerati ed è stato trasmesso un video del ministero della Difesa ucraino sull’imminente controffensiva», si legge in diversi tweet sui social network.

