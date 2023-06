«Tuo figlio è un mostro», le scuse di Mara Venier alla madre di Alessandro Impagnatiello: «Sta affrontando un dolore enorme, le sono vicina»

Mara Venier si è scusata con la madre di Alessandro Impagnatiello, dopo aver detto, in diretta televisiva nel corso del suo programma Domenica In, che il figlio, reo confesso dell’assassinio della compagna incinta Giulia Tramontano, «è un mostro». «Non volevo essere critica – ha sottolineato la conduttrice di Domenica In – nei confronti della famiglia di Alessandro. Ho visto l’intervista della madre a La vita in diretta ed è stato straziante vedere questa povera madre soffrire in questo modo. Se ho sbagliato chiedo scusa, sono vicina anche alla sua famiglia. Sta affrontando un dolore enorme: mi ha devastato dal dolore. Siamo vicini anche a lei, se ho sbagliato chiedo scusa, voglio smorzare subito le polemiche che girano».

