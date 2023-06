Rai1, Mara Venier impietosa con la madre di Alessandro Impagnatiello: «Sì signora, suo figlio è un mostro» – Il video

Voleva mandarle un abbraccio, ma sembra stare raccogliendo l’effetto opposto. Mara Venier, durante la conduzione del suo programma Domenica In su Rai1, ha voluto mostrare il suo cordoglio anche alla mamma di Alessandro Impagnatiello, il compagno killer di Giulia Tramontano. Usando parole molto pesanti: «Vorrei mandare un abbraccio alla madre di Alessandro, l’assassino. Signora, lei ha fatto una intervista dove dice “perdonatemi, vi prego di perdonarmi perché mio figlio è un mostro”. Sì signora, suo figlio è un mostro».

L’intervento di Mara Venier non è passato inosservato. Molti spettatori la stanno criticando sui social. «Una madre distrutta dai sensi di colpa e dal dolore che le renderanno la vita un inferno aveva bisogno di questo ennesimo carico di umiliazione pubblica in diretta nazionale», commenta Davide. E ancora: «Non era necessario. Alimenta solo il dolore di una donna a sua volta vittima di un gesto violento di un figlio che non riconosce. Dovrebbe chiedere scusa». Le scuse non sono tardate. Più avanti nel corso della diretta la conduttrice stessa ha espresso vicinanza alla donna che «sta affrontando un dolore enorme».

