La truffa dei selfie a pagamento a Milano, la denuncia di una turista: «Prima ci ha chiesto 3 euro, poi ne ha voluti 30» – Il video

«Ci sono truffatori letteralmente dovunque». Non un bel biglietto da visita quello descritto da una turista britannica in visita a Milano, sconcertata dai trucchetti usati dai venditori ambulanti per spillare qualche quattrino agli ingenui visitatori. In un video diffuso sui social, la giovane descrive la sua esperienza in visita al Duomo e al Castello Sforzesco, e la diffonde come monito per tutti gli interessati. La prima truffa subita dalla ragazza è quella delle foto. Mentre si trovava nella piazza di fronte alla Cattedrale – racconta – un ragazzo si è avvicinato e «ha chiesto a me e al mio ragazzo se volessimo una foto per 3 euro. Gli risposto di sì e lui ha iniziato a scattare un sacco di fotografie», continua la giovane mentre attraversa il giardino del Castello. Il risultato? «Ci ha inviato 10 foto e pretendeva 30 euro. Ci ha spinti ad andare con lui allo sportello del bancomat dove non c’era nessuno. Ma siamo stati risoluti e non gli abbiamo dato nulla»

Il braccialetto

Successivamente, un uomo, racconta la giovane, ha poggiato un braccialetto portafortuna sulla sua spalla, dicendole di prenderlo in regalo. Lo stesso ha fatto con il suo ragazzo. Così abbiamo accettato e ce li siamo fatti mettere al polso – continua la turista – ma a quel punto lui voleva una donazione di 10 euro. Tra i commenti sulla pagina Milanobelladadio, che diffonde il video, c’è chi solidarizza con la giovane: «Ci vuole un attimo per fare capire al mondo intero in che mer*a è stata ridotta Milano. Una vergogna». Ma non manca chi si sorprende della sua ingenuità: «Aspetta di andare in metro»; «Foto è braccialetti la base dai»; «Dove avete vissuto inoltre, nel bosco delle fate?». La turista ad ogni modo conclude con un invito: «Venite a Milano, ma attenti ai truffatori».

