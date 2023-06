Tbilisi, in Georgia i tifosi più eroici del Napoli: seguono gli azzurri sotto fulmini e saette – Il video

La pioggia c’era, i tuoni e i fulmini pure. Ma questo non ha impedito a un gruppo di tifosi del Napoli di seguire in piazza a Tbilisi, Georgia, davanti a un maxischermo, la partita, l’ultima del campionato, della squadra del cuore. A testimoniarlo i video diffusi su Twitter dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, grande appassionato della squadra partenopea. «Lì siedono i tifosi più affezionati del Napoli», indicando le sedie in prima fila, occupate, sotto il diluvio. La squadra campana è legata a doppio filo con questo paese, anche per la presenza dell’attaccante georgiano, Khvicha Kvaratskhelia, molto seguito anche nel suo paese. Così come sotto il Vesuvio si festeggia tra caroselli e cori, anche in Georgia, a oltre tremila kilometri, scoppia la festa. Al fischio finale, quasi come a premiare la tenacia dei tifosi georgiani, ha smesso perfino di piovere.

