Il Napoli liquida la Samp e chiude il campionato a 90 punti, ora in città esplode la festa scudetto – I video

Una rete del centravanti titolare e uomo-simbolo, Victor Osimhen, e uno della “riserva di lusso” Giovanni Simeone bastano al Napoli per chiudere in bellezza il campionato da sogno 2022/23. 2-0 alla Sampdoria, già da tempo condannata alla retrocessione in Serie B, e discorso chiuso. La stagione si chiude per la squadra di Luciano Spalletti con un bottino di 90 puti. E ora può partire davvero la festa – quella definitiva – per lo storico terzo scudetto. Già a partita ancora in corso, sia piazza Trieste e Trento che via Toledo, nel centro di Napoli, erano affollatissime. Migliaia e migliaia le persone già scese dalle loro abitazioni per festeggiare i titolo e omaggiare i campioni d’Italia. Sotto il Vesuvio sarà una lunga notte di festa. Chi vuole raggiungere piazza Trieste a Trento deve percorrere via Santa Brigida e dunque via Verdi. Affollate le strade che portano verso largo Maradona, diventato luogo di culto laico per migliaia di tifosi.

Con il gol su rigore per il Napoli contro la Sampdoria, Victor Osimhen chiude la stagione a quota 26 gol in campionato, diventando capocannoniere della Serie A, davanti all’interista Lautaro Martinez a quota 21. L’attaccante nigeriano quest’anno, Champions League compresa, ha segnato in totale 31. L’ultimo capocannoniere di Serie A con la maglia del Napoli era stato Gonzalo Higuain che nella stagione 2015/16 fece 36 gol. Lo scudetto del Napoli si festeggia anche in provincia dove sono stati allestiti 17 maxischermi e in tanti piccoli paesi. Tanta gioia con un filo di malinconia. Per il mancato giro per la città con il bus scoperto che avrebbero tanto desiderato i tifosi napoletani. E perché lascia Luciano Spalletti, mister eroe di questa stagione.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: