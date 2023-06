Scintille tra i giudici di X Factor, Morgan replica a Fedez: «Sfidami sulle competenze musicali, gattino»

La nuova edizione di X Factor non è ancora cominciata ma tra due dei giudici è già iniziato un duello a distanza. Al Corriere della Sera, Fedez ha punzecchiato Morgan, che tornerà in giuria a 9 anni dall’ultima volta, sollevando dei dubbi sulla professionalità del collega: «Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato, perché non è mai stato così». Marco Castoldi, in arte Morgan, che tra il 2008 e il 2014 ha partecipato a sette edizioni dello show, gli ha replicato sui social, spostando la sfida sul piano artistico. «Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?», scrive Castoldi su Instagram. E a uno dei tanti utenti che commenta il post, paragonando Morgan a un leone e Fedez a una zecca, il cantautore risponde: «Una zecca no, diciamo un gattino». L’artista poi aggiunge: «Chi è che fa il presuntuoso qui, io? Ma mica l’ho chiamato in causa io. Se fossi presuntuoso non mi metterei a gareggiare. Il problema è che sono umile, così poi mi trovo nella merda quando per non fare la parte di chi gioca facile, anziché asfaltare incasso e tiro dritto».

