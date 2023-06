Diga di Kakhovka, le immagini di Cherson inondata all’indomani della distruzione. Kiev: «La verità su chi è stato è ovvia» – I video

All’indomani dalla distruzione di una parte della diga antistante la città di Cherson, attualmente sotto il controllo delle truppe russe, la regione appare inondata. Su Twitter stanno circolando diversi video che mostrano diverse aree completamente allagate, con l’acqua che arriva all’altezza delle chiome degli alberi. Migliaia di cittadini e residenti sono rimasti senza un normale accesso all’acqua potabile e altrettanti sono stati fatti evacuare. La stampa e i giornalisti del luogo riferiscono che molti animali sono morti. Tra questi Mychajlo Podoljak, il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L’accusa di Podoljak

«I media del mondo riferiscono che è difficile dire chi è la colpa e che non sapremo mai la verità. Anche se la verità è ovvia», scrive sul suo profilo Twitter. Risponde poi a Elon Musk che avrebbe consigliato di ascoltare le teorie del complotto di Tucker Carlson secondo cui sarebbe stata l’Ucraina stessa. «È una sorta di vera e propria assurdità? O è una prova della teoria secondo cui più assurda è la bugia, più facile è venderla?», replica Podoljak. Intanto, Russia e Ucraina continuano a rimpallarsi tra loro pesanti accuse per il danneggiamento. A far paura sono anche i gravi danni ambientali, le città circostanti e i raccolti delle campagne messi a rischio. Oltre all’incolumità delle persone. Non si hanno ancora notizie certe circa i possibili morti.

