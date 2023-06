Modena, la maestra riprende gli studenti mentre intonano cori contro la Juve: proteste dei genitori

Riprende con lo smartphone i suoi studenti mentre intonano cori contro la Juventus. È accaduto a Castelfranco Emilia in provincia di Modena, dove una maestra di scuola elementare è finita nella bufera dopo che il filmato – che immortala i bambini mentre cantano «Chi non salta è juventino è» – è finito nella chat di classe dei genitori. Alcuni di loro, infatti, non avrebbero apprezzato quel «coro da stadio», mentre altri credono si sia trattato di una «leggerezza». La dirigente dell’Istituto, Vilma Baccarani, però, ha preso le difese dell’insegnante, definendo l’accaduto «un gioco fatto in classe». Per Baccarini, «da parte dell’insegnante non c’è stata alcuna imposizione. L’insegnante ha assecondato la richiesta di alcuni alunni e ha girato il video che nelle sue intenzioni non sarebbe dovuto uscire dalla chat di classe». Poi l’invito, rivolto alla docente, «a riflettere su un uso più oculato dei telefonini e dei mezzi informatici ma la mia stima nei suoi confronti rimane immutata, so che è preoccupata e mortificata per il fatto che la notizia di questo video sia diventata di pubblico dominio».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: