Due ragazzine si picchiano in un parco a Cerignola mentre gli amici le incitano. Le immagini finiscono sui social, la denuncia a Cerignola – Il video

Hanno poco più che 13 anni, le due ragazzine immortalate in un video girato da loro coetanei mentre si insultano e si prendono a calci e pugni in un parco a Cerignola, provincia di Foggia. Le ragazzine continuano a litigare finché un’altra giovane non interviene per fermarle. Il filmato, girato da altri ragazzini presenti sulla scena, sta ribalzando di chat in chat. L’assessore alla Sicurezza del Comune di Cerignola, Teresa Cicolella, ha commentato l’accaduto con un post su Facebook: «Una deplorevole lite tra due ragazze nei pressi del parco Baden Powell a Cerignola. Ciò che ha reso ancora più triste questo evento è il fatto che molti ragazzini presenti hanno incoraggiato la violenza, filmando tutto attraverso i loro telefoni cellulari e diffondendo il video su Whatsapp. Questo episodio di violenza inaudita mette in evidenza un preoccupante degrado culturale che richiede la nostra attenzione».

