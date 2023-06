L’Agenzia delle Entrate vuole assumere oltre 4 mila funzionari: chi si può candidare

L’Agenzia delle Entrate sta cercando 4.500 nuovi funzionari. L’indicazione è contenuta in un avviso dove sono previsti il lancio di nuovi bandi per il reclutamento, sulla base del Piano triennale dei fabbisogni di personale. I profili ricercati sono quelli di funzionario per attività tributaria e funzionario per servizi di pubblicità immobiliare. Per accedere ai concorsi è necessario un diploma di laurea triennale giurisprudenza oppure (ma solo nel caso dei funzionari per l’attività tributaria) in economia e in scienze politiche. I funzionari per attività tributaria svolgono attività in materia fiscale, assistenza e consulenza all’utenza sugli adempimenti contabili fino all’elaborazione della modulistica fiscale e all’attività di analisi e ricerca dei fenomeni illeciti. Tra le prove per selezionarli figurano diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta. Saranno però anche materie d’esame diritto amministrativo, civile e commerciale, diritto penale e contabilità aziendale. Il funzionario per servizi di pubblicità immobiliare si occupa invece dei registri immobiliari, è in grado di risalire alla titolarità dei beni e alla valutazione o meno di ipoteche. Assistono gli utenti e aggiornano la banca dati di pubblicità immobiliare. L’Agenzia delle Entrate, nell’avviso, rinvia ai bandi di concorso per la disciplina delle singole procedure concorsuali e

si riserva «in ogni momento di modificare il contenuto del presente avviso e dei bandi, per esigenze dell’ente».

