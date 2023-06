Champions League, a Istanbul è iniziata la finale tra Manchester City e Inter – I video

A Istanbul si gioca la 68esima finale di Coppa dei Campioni – Champions League tra Manchester City e Istanbul. Per ore i tifosi di entrambe le squadre hanno sfilato per la città turca, esibendosi in cori e canti in sostegno dei loro campioni. In migliaia hanno affollato il centro e poi la zona dello stadio, che nel pomeriggio è diventato quasi impossibile ragigungere. La zona, periferica, della capitale turca dove si trova l’Ataturk Olympic Stadium si è trasformata in un groviglio di lamiere quasi inestricabile, con decine di supporter e addetti ai lavori prigionieri nei taxi e negli altri mezzi che li stavamo trasportando verso l’impianto. Questo anche perché molta gente non ha dato ascolto all’indicazione dell’Uefa che aveva raccomandato di raggiungere l’impianto con la linea gialla della metro. Tra i tifosi d’eccezione arrivati a Istanbul, anche il sindaco di Milano Beppe Sala. «C’è un entusiasmo straordinario, io sono stato anche a Madrid nel 2010. Allora era diverso ma le aspettative erano altissime, oggi contro il City è più difficile ma ovviamente ci si spera. Già essere qui è una vittoria straordinaria, ma giochiamocela», ha detto il primo cittadino, «sono 90 minuti, poi è chiaro che loro sono più forti, però quando leggo che un giocatore solo, Grealish, a loro è costato come tutti i nostri undici titolari, insomma. Ho visto anche le quota delle scommesse che pagano tantissimo la vittoria dell’Inter. Però chissà, io ci spero».

Le formazioni

Ecco come Pep Guardiola mette in campo i suoi, schierando il 3-2-4-1: Ederson; Aké, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Simone Inzaghi invece schiera il 3-5-2 con Onana in porta, poi: Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

