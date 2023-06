Giulia Tramontano, le foto di famiglia della sorella Chiara: «Sono stati giorni atroci, sarà un saluto straziante»

«Grazie a tutti dell’affetto che ci avete dimostrato in questi giorni atroci, i vostri pensieri ci hanno inondato di amore e vicinanza. Ora però è il momento dell’ultimo saluto intimo e straziante a Giulia e Thiago e vorremmo viverlo insieme ai parenti ed amici più stretti». Chiara Tramontano, sorella di Giulia, la 29enne incinta al settimo mese uccisa da Alessandro Impagnatiello, ringrazia sui social la solidarietà e il sostegno ricevuto dopo la notizia della morte della sorella. E conferma che domani, domenica giugno, a Sant’Antimo si svolgeranno i funerali in forma strettamente privata. «Siamo certi che capirete», ha aggiunto, «perché in questi giorni avete dimostrato di saper vivere il nostro stesso dolore, operare il nostro stesso silenzio e commemorare Giulia con amore e rispetto». Su Instagram, Chiara ha anche condiviso un collage di foto di famiglia, con in sottofondo Senza ‘e te di Pino Daniele. Intanto a Senago, il paese nel quale risiedeva la giovane, gli artisti Luca ‘Zak’ Coia e Mary Cunzolo, hanno realizzato un murale in sua memoria.

