Sorpresa al Tg1: Fiorello irrompe negli studi Rai e balla con la conduttrice Sonia Sarno – Il video

Come un ciclone estivo, Fiorello irrompe negli studi del Tg1 durante la diretta delle 13.30 per sconvolgere i piani del telegiornale. Con occhiali da sole e camicia, risponde alle domande sulla sua Viva Ra2!, che ha chiuso ieri con un record di ascolti di oltre 1,1 milioni e quasi il 23% di share, lancia il servizio da Istanbul per la finale di Champions League di stasera e riesce a far ballare la conduttrice Sonia Sarno. «Sono rovinata», dice la giornalista, che si presta al gioco. «Mentre c’era il servizio e ho cercato su Wikipedia Sonia Sarno», dice Fiorello, «incredibile amici, non mi sbagliavo: nasce ballerina, addirittura ha ballato a Fantastico. E c’è scritto che conosce le coreografie della Cuccarini». La conduttrice del telegiornale prova a fermare l’inevitabile richiesta dello showman: «No non si può, portate via il direttore». Ma è troppo tardi, Fiorello inizia a ballare sulle note de La notte vola, riuscendo a coinvolgere Sarno. «Ma solo se la balli con me e la canti», riesce a ottenere la giornalista, se vieni qui la facciamo insieme, «tu canti e io mi posso muovere». Fiorello ha poi scherzato ancora: «Signori, la Cuccarini del Tg1, da lunedì prossimo il Tg1 ballato da lei. Ballando con le stelle ti aspetta». E Sonia Sarno non ha potuto far altro che sospirare: «Sono rovinata».

Il successo di Viva Rai2!

Il conduttore di Viva Rai2! ha parlato anche del suo programma. «Abbiamo compiuto una rivluzione, quella dell’orario», ha detto Fiorello, «in realtà neanche noi pensavamo a un varietà, ma soltanto a un programmino mattutino che commentasse le notizie del giorno… Poi è come quando mangi le ciliegie, mettiamo un balletto qui, uno lì, una gag qui, una lì ed è venuto fuori Viva Rai2!». L’artista non ha poi potuto evitare di commentare il grande appuntamento calcistico di istanbul. La sua Inter sarà impegnata nella finale di Champions contro il Manchester City. «La vedrò tranquillamente a casa, sul divano, tiferò, soffrirò, spero di festeggiare alla fine, magari mi vedrete girare da solo in scooter con la bandiera», ha scherzato Fiorello.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: