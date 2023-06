Cina, biglietti speciali e pacchetti Vip: tutte le truffe per conoscere Leo Messi a Pechino

Paese che vai, truffa che trovi. Lionel Messi si trova in Cina a Pechino per giocare giovedì l’amichevole tra Argentina e Australia e in vista del match in rete spuntano trappole che sfruttano l’immagine del campione per fare dei veri e propri raggiri. Le autorità locali, racconta Ansa, hanno già messo in guardia su una pubblicità che promette una serata con Messi al modico prezzo di 300 mila yuan (circa 39 mila euro). A seguire pass per lo stadio a 5 mila yuan (650 euro) e perfino un profilo vip che comprende maglia autografata, posti in prima fila e foto con il campione. In questo caso il prezzo è sugli 8 mila yuan (1040 euro). La truffa più cara viaggia sui 50 milioni di yuan (6,5 milioni di euro): per questa spesa Leo Messi è disponibile, per un eventuale live streaming, per promuovere l’azienda. Ovviamente nessuna di queste proposte è vera né coinvolge il bomber argentino. L’unica cosa certa è che il campione è arrivato ieri nella capitale, trovando una accoglienza calorosa da parte dei fan. I biglietti, quelli veri, per la partita al Workers Stadium sono già finiti e costavano fino a 4.800 yuan (620 euro). Su Taobao, piattaforma di shopping on line molto diffusa nei paesi asiatici, sono rivenduti anche a 18.000 yuan (2.350 euro). Anche se per entrare in tribuna occorre presentare non solo un titolo di pagamento ma anche un documento di identità collegato al biglietto.

