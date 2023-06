Roland Garros, trionfa Djokovic: stacca Nadal e diventa il tennista con il più alto numero di Major vinti

In tre set, 7-6, 6-3, 7-5, sconfigge Casper Ruud e si aggiudica il terzo Roland Garros della carriera, quello che numericamente gli consente di staccare i due rivali di sempre e lo consacra come il tennista con più Major vinti nella storia. Novak Djokovic, a 36 anni, conquista il suo 23esimo Major, su 34 finali disputate. Rafael Nadal, nel palmares, né ha 22, Roger Federer è staccato a 20. Il serbo aveva vinto l’Open di Parigi nel 2016 e nel 2021, tre titoli che si aggiungono ai 10 Australian Open, 7 Wimbledon e 3 Us Open. Battendo il norvegese, Djokovic ottiene di nuovo il primo posto nel ranking Atp, scalzando Carlos Alcaraz, che aveva superato in semifinale. Il serbo, dopo aver vinto il primo Major della stagione, l’Australian Open, è in corsa per il Grande Slam: mancano all’appello il torneo sull’erba di Wimbledon e l’ultimo Major dell’anno, gli Us Open.

