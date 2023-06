Scozia, l’ex premier Nicola Sturgeon arrestata per presunte irregolarità nella gestione dei fondi del Snp

L’ex premier scozzese Nicola Sturgeon è stata arrestata in relazione alle indagini in corso sulle presunte irregolarità finanziarie nella gestione del partito indipendentista Snp (Scottish National Party). Sturgeon aveva rassegnato le proprie dimissioni lo scorso aprile. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini Sturgeon avrebbe speso in modo improprio oltre 600 mila sterline donate al partito indipendentista scozzese. Si tratta della terza persona che viene arrestata nell’inchiesta Branchform. Lo scorso 5 aprile, il marito di Sturgeon, Peter Murrell, ex amministratore delegato del SNP, è stato arrestato nella loro casa di Uddingston vicino a Glasgow. Dopo essere stato interrogato è stato rilasciato senza accuse a suo carico. Successivamente, il 18 aprile scorso, è stato arrestato e interrogato l’ex tesoriere di partito, Colin Beattie. Come nel caso di Murrell, anche Beattie è stato rilasciato senza accusa, in attesa di ulteriori indagini. Come riferito dalla polizia scozzese «Una donna si trova in stato di fermo e sarà interrogata dagli agenti della polizia scozzere. Un report verrà inviato al Crown Office e al Procurator Fiscal Service. Ai sensi del Criminal Justice (Scotland) Act 2016, la polizia può rilasciare un sospetto per ulteriori indagini, ma può essere nuovamente arrestato in un secondo momento e di conseguenza si prega di prestare attenzione alle eventuali discussioni sui social media. Le indagini sono ancora in corso, e di conseguenza non siamo in grado di fornire ulteriori commenti».

