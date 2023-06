Morto Silvio Berlusconi, funerali di Stato per l’ex premier mercoledì al Duomo di Milano

Si svolgeranno mercoledì 14 giugno i funerali di Stato di Silvio Berlusconi in piazza Duomo a Milano, come confermano fonti della Curia del capoluogo lombardo ad Ansa. Alla cerimonia dovrebbe partecipare anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il feretro dell’ex premier verrà portato a Villa San Martino, ad Arcore, mentre la camera ardente sarà allestita allo studio 20 di Mediaset, a Cologno Monzese, a partire da domani 13 giugno. Il Cavaliere è morto lunedì a 86 anni all’ospedale San Raffaele dove era stato nuovamente ricoverato il 9 giugno. Lo scorso 19 maggio era stato dimesso dopo 45 giorni di ricovero per una polmonite aggravata dalla leucemia mielomonocitica cronica, da cui Berlusconi era affetto da due anni. Tantissimi, come prevedibile, i messaggi di cordoglio per la sua morte, dai colleghi e gli avversari politici ai leader stranieri, fino a quello di Putin.

