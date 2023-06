Putin ricorda Silvio Berlusconi: «Persona cara e vero amico, sarà ricordato come un sostenitore coerente»

Il presidente russo Vladimir Putin ricorda, in un messaggio di condoglianze, l’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, morto stamane all’età di 86 anni. Per Putin il leader azzurro ha dato «un inestimabile contributo allo sviluppo della partnership russo-italiana reciprocamente vantaggiosa». «Era per me una persona cara e un vero amico, ammiravo sinceramente la sua saggezza e la sua capacità di prendere decisioni lungimiranti. Sarà ricordato in Russia come un sostenitore coerente e di principio del rafforzamento delle relazioni amichevoli tra i nostri Paesi», ha aggiunto Putin, come riporta l’agenzia Ria Novosti. «Era giustamente considerato il patriarca della politica italiana e godeva di grande prestigio internazionale», sottolinea il leader del Cremlino. «Durante ognuno dei nostri incontri, sono stato letteralmente caricato dalla sua incredibile vitalità, ottimismo e senso dell’umorismo», dichiara il presidente russo. «La sua morte – sottolinea – è una perdita irreparabile e un grande dolore». Al coro di condoglianze si aggiunge anche l’ambasciata russa in Italia. «Profondamente scossi dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi. Un grande uomo di stato che ha lasciato un segno nella storia dell’Italia, del mondo e delle relazioni russo-italiane. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici, a tutto il popolo italiano», dichiarano in un tweet.

(foto copertina EPA/ALEXEI DRUZHININ/SPUTNIK/KREMLIN / POOL MANDATORY CREDIT/SPUTNIK)

Continua a leggere su Open

Leggi anche: