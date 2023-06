Dai successi con il Milan all’impegno politico, 40 anni di imprese berlusconiane in 4 minuti – Il video

È impossibile tracciare un ritratto di Silvio Berlusconi che riguardi soltanto uno dei campi in cui il Cavaliere ha lasciato il segno. Settore immobiliare, editoria e tv, sport, politica: tutto si intreccia nella storia di un uomo che ha innegabilmente influenzato la società italiana degli ultimi 30 anni. Il 12 giugno 2023, all’età di 86 anni, è morto all’ospedale San Raffaele di Milano. Il fondatore di Forza Italia e del centrodestra, prima di scendere nell’agone parlamentare e vincere le elezioni del 1994, era già uno dei personaggi più noti in Italia. La costruzione dell’impero televisivo che, oggi, ha attività in diversi Paesi europei, è iniziata negli anni ’70. Poi c’è stato il Milan, acquistato nel 1986: dopo appena tre anni, Berlusconi ha potuto fregiarsi della sua prima Coppa dei Campioni nelle vesti di presidente. Poco dopo, il grande salto: il discorso del 1994, «l’Italia è il Paese che amo», il «contratto con gli italiani», firmato in diretta tv da Bruno Vespa. Ma anche la passione per il canto, nei duetti con Mariano Apicella, le barzellette, l’odio verso i «comunisti», il carisma, a volte sfociato in comportamenti sopra le righe che gli sono valsi critiche dentro e fuori i confini nazionali. Le traversie giudiziarie passate, a suo dire, perché nel mirino delle «toghe rosse», le amicizie con gli uomini più potenti del mondo, in alcuni casi dittatori, ma che hanno reso centrale Berlusconi in diversi momenti topici per la diplomazia globale. Berlusconi è stato tante, troppe cose. Per quanto apparentemente distanti, è riuscito a fondere le sue molteplicità in una storia unica. Come il titolo che diede alla sua piccola biografia, stampata per le elezioni politiche del 2001, Una storia italiana.

Montaggio di Vincenzo Monaco e Telma Caienna

Continua a leggere su Open

Leggi anche: