La morte di Silvio Berlusconi fa correre Mediaset in Borsa: le azioni guadagnano il 10%

La notizia della morte di Silvio Berlusconi scuote anche i mercati finanziari. Le quotazioni di Mfe-Mediaset in Borsa a Piazza Affari sono in forte rialzo. Le azioni A guadagnano il 9,9% a quota 0,52 euro, mentre le azioni B salgono del 10,02% a 0,75 euro. Avanzano anche le quotazioni di Mondadori, che guadagnano il 2,2% a 1,99 euro. Mediaset rappresenta il più grande successo imprenditoriale di Berlusconi, che ha fondato l’azienda nel 1979 e l’ha vista crescere fino al suo ingresso in politica. Per quanto riguarda Mondadori, il passaggio di proprietà alla famiglia del leader di Forza Italia è avvenuto a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta e ha portato anche a uno scontro giudiziario con un altro celebre editore italiano, Carlo De Benedetti.

Credits foto: ANSA/Daniel Dal Zennaro

