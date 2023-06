Il messaggio di Papa Francesco per Berlusconi: «Un protagonista dalla tempra energica, lo ricorderò nella preghiera»

Arriva anche il telegramma di condoglianze di Papa Francesco per la famiglia di Silvio Berlusconi. Il Pontefice ha espresso «sentita partecipazione al lutto per la perdita di un protagonista della vita politica italiana, che ha ricoperto pubbliche responsabilità con tempra energica». Di fronte alla notizia della scomparsa del fondatore di Forza Italia «Sua Santità – si legge nel telegramma – invoca dal Signore la pace eterna per lui e la consolazione del cuore per quanti ne piangono la dipartita». Infine, il Papa si unisce «al cordoglio con un fervido ricordo nella preghiera». In queste ore, sono tantissimi i cittadini, i politici e le istituzioni che stanno manifestando la propria vicinanza alla famiglia Berlusconi. A partire da Elly Schlein che ha deciso di rinviare la Direzione Nazionale che si sarebbe dovuta tenere oggi pomeriggio, «in segno di rispetto del momento di dolore», a Sergio Mattarella, Mario Draghi e Giorgia Meloni. Salvo Potere al Popolo che si è rifiutato categoricamente: «Non era né un grande statista, né una brava persona».

