Addio a Berlusconi, l’omaggio a sorpresa dell’ex grillina Dalila Nesci: «Ha fatto la storia»

«Con la sua scomparsa tramonta un’era politica». Così Dalila Nesci, eletta con il Movimento 5 Stelle ma uscitane sul finire della scorsa legislatura per unirsi alla scissione di Luigi Di Maio in ‘Insieme per il futuro’ nel 2022, commenta la scomparsa di Silvio Berlusconi, morto questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni. «Da oggi molti scenari politici cambieranno», commenta l’ex 5 Stelle. Poi il racconto di quando conobbe l’ex Cavaliere, in un’altra epoca della sua vita. «Io lo incontrai e ci parlai molto tempo fa, prima di entrare nelle istituzioni. Fu un’esperienza importante per me, giovanissima universitaria del Sud, soprattutto perché in quel momento mi sentivo distante dal suo modo di fare politica», scrive in un post Instagram che li ritrae a sorpresa in un uno scatto insieme. «È stato un personaggio che ha fatto la storia e – fino all’ultimo – protagonista indiscusso della politica italiana», ha aggiunto Nesci. L’ex sottosegretaria per il Sud e la coesione territoriale nel governo Draghi si aggiunge ai tanti politici che in queste ore stanno manifestando la propria vicinanza alla famiglia dell’ex premier e alla sua comunità politica, quella di Forza Italia.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: