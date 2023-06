Protocollo Presidente, così la programmazione tv di Mediaset (e non solo) cambia alla morte di Silvio Berlusconi

Giacca scura, camicia bianca, parole pesate. Cesara Buonamici apre l’edizione straordinaria, o meglio lo speciale del Tg5, per ricordare Silvio Berlusconi, scomparso oggi a Milano. «Oggi ci ha lasciato Silvio Berlusconi – annuncia – ma il suo genio poliedrico resterà nella nostra memoria, resterà nel nostro cuore, resterà nella storia italiana». Qualche minuto prima, a Mattino cinque, il gelo era calato in studio, davanti a una affranta Federica Panicucci. Da Cologno Monzese, che non ospiterà la salma del leader di Forza Italia (per ragioni di ordine pubblico), si è deciso di cambiare la programmazione di tutta la giornata di lunedì 12 giugno: su tre delle sue reti televisive. Qualcuno lo definisce il “protocollo del Presidente”, come quando le reti inglesi si sono comportate in un certo modo nel momento in cui si è stata comunicata la morte della regina Elisabetta. La morte di uno dei più grandi leader italiani ha cambiato i programmi non solo del network di famiglia ma anche quello degli altri canali televisivi.

Mediaset e lo Speciale Tg5 con Rete4 e Tgcom24

Partiamo da Mediaset. Su Canale 5, dalle ore 10.40 è andato in onda uno “Speciale Tg5” che proseguirà fino alle ore 18.25, per poi riprendere dalle ore 20 alla mezzanotte. Servizi, collegamenti per ripercorrere la carriera e la vita di Silvio Berlusconi. Una diretta in simulcast anche su Rete 4 e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie. Le edizioni dei Tg Mediaset proseguono invece senza cambiamenti di orario. Niente semifinale de L’Isola dei Famosi e Quarta Repubblica con Nicola Porro. Fermo il ritorno di Paperissima Sprint (che oggi dove partire con la nuova stagione). Idem vale per il nuovo debutto dello show Caduta Libera.

Come cambia la Rai: previsto uno speciale di Porta a Porta

Rai1 trasmetterà in prime time uno Speciale Porta a Porta sulla scomparsa del leader di Forza Italia. Nel mentre le trasmissioni pomeridiane come Oggi è un altro giorno e La vita in diretta alle 17:05 saranno focalizzate sulla notizia del momento. Uno speciale Tg1 alle 16:05 sostituirà la soap Sei Sorelle. Rai Teche ricorda l’uomo che per oltre un quarto di secolo ha polarizzato la storia del Paese, pubblicando su RaiPlay una antologia di Silvio politico e imprenditore italiano. Il titolo? “Album Berlusconi”.

La7, speciale “I mille volti di Berlusconi”

Questa sera andrà in onda in prime time su LA7 uno speciale del Tg dedicato a Silvio Berlusconi, condotto da Enrico Mentana, dal titolo “I mille volti di Berlusconi”, con materiali di repertorio, analisi e ricordi – anche personali – del direttore del TgLa7 e degli ospiti in studio.

