Dalle lacrime in diretta di Feltri e Panicucci al testamento di Porro: le reazioni del mondo della tv – I video

Per anni la tv è stato il suo regno e oggi, alla notizia della sua scomparsa, non c’è emittente o conduttore che non abbia messo in pausa la propria trasmissione per omaggiare Silvio Berlusconi. Federica Panicucci, in lacrime, ha dato l’annuncio in diretta a Mattino Cinque e chiuso la trasmissione per lanciare il tg. Il ricordo più commosso è forse quello di Vittorio Feltri. Mentre raccontava le mille avventure del leader di Forza Italia, l’ex direttore di Libero – in collegamento telefonico con il Tg1 – è scoppiato a piangere: «È stato il miglior editore che io abbia mai avuto nella mia vita. Non mi ha mai scocciato, non mi ha mai chiesto niente, ma mi ha addirittura fatto diventare ricco. E di questo gli sarò sempre grato. Sono commosso per la sua morte perché credo che sia venuto meno anche un amico», ha detto Feltri tra le lacrime. Nicola Porro, giornalista di ReteQuattro, affida a TikTok il suo ricordo di Berlusconi sottolineando che era stato proprio lui a chiamarlo per chiedere di restare a Mediaset: «È morto un amico, un editore e un grande uomo – dice il conduttore di Mediaset -. La sua morte è un colpo micidiale. È un gigante che viene a mancare, forse uno degli ultimi giganti del Novecento, che ha saputo traghettare l’Italia in un mondo completamente diverso». Alla notizia della morte di Berlusconi, tutte le trasmissioni televisive in diretta si sono fermate per comunicare la notizia.

