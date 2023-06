Sondaggi, cresce il consenso per le armi all’Ucraina. Ma gli elettori di Fdi sono freddi

Un sondaggio di Demos & Pi sulla guerra in Ucraina dice che tra gli elettori italiani aumenta il consenso per l’invio di armi a Kiev. Ma chi vota Fratelli d’Italia è meno entusiasta degli altri. La rilevazione di Ilvo Diamanti per Repubblica dice che gli italiani sono anche in maggioranza favorevoli alle sanzioni nei confronti della Russia. Ma a febbraio 2022 il consenso arrivava al 70%, ora è sceso a poco più del 60%. Il sostegno senza riserve a Kiev è espresso dal 41% degli italiani. Il 31% invece si dice contrario sia alle sanzioni che alle armi. Oltre tre persone su quattro tra chi esprime un elevato senso di fiducia nei confronti dell’Unione Europea si dice d’accordo sul mantenimento delle sanzioni. Il 64% ritiene utile inviare armi all’Ucraina. Ma, come detto, nel partito di Giorgia Meloni gli elettori non sono entusiasti né delle armi né delle sanzioni. La base del Partito Democratico invece la pensa diversamente su entrambi gli argomenti. Ma sono gli elettori di Forza Italia a mostrare il massimo grado di consenso. Gli elettori del M5s sono invece i più scettici. La base della Lega, infine, è perfettamente nella media.

Leggi anche: