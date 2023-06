Cina, il Partito Comunista licenzia un funzionario beccato a passeggiare con l’amante – Il video

Passeggiava sorridente mano nella mano con una giovane donna in una via del centro a Chengdu, in Cina. E per quella romantica passeggiata, Hu Jiyong, direttore esecutivo e segretario della sezione del Partito comunista nell’azienda Huanqiu Construction, sussidiaria di PetroChina, è stato licenziato dalla società ed è stato rimosso da segretario della sezione di partito. Tutto nasce da video che è finito sul web ed è diventato virale sulla piattaforma Douyin (simile a TikTok, ndr), ottenendo oltre un miliardo di visualizzazioni. Il “problema” è però nato dal fatto che Hu Jiyong non si trovava in compagnia della moglie, ma di una dipendente della società. Non coniugata ma anche lei successivamente licenziata.

Come riportato da Shanghai Daily, le ragioni del licenziamento sono dovute al fatto che «come membro del Partito comunista, Hu aveva degli obblighi morali che ha trasgredito intrattenendo una relazione extra-matrimoniale. È stato rimosso perché le linee guida per i funzionari comunisti di imprese statali impongono livelli comportamentali più alti rispetto ai cittadini comuni». Dopo il licenziamento del funzionario e della dipendente, in Cina è però esplosa la ricerca e l’acquisto del vestito floreale della donna. Così come della sua borsetta. Insomma, se da un lato la linea ferrea sulla “condotta morale” del Partito comunista cinese ha portato al licenziamento dei due dipendenti, il caso ha avuto poi risvolti eclatanti nella sfera del gossip e del marketing.

